Стало известно, где в Петрозаводске в ближайшее время снесут аварийный дом

В Петрозаводске продолжается снос аварийных домов, сообщили в администрации города.

Сотрудники муниципального предприятия "Автоспецтранс" ведут работы по демонтажу аварийных зданий в рамках региональной программы по расселению граждан из аварийного жилфонда.

Уже снесены постройки по адресам: переулок Чапаева, 6, улица Луначарского, 34, улица Чапаева, 2, улица Ригачина, 38, улица Халтурина, 3-А. Начата ликвидация пустующего здания на улице Локомотивной,19.

Помимо сноса аварийных домов муниципальным контрактом предусмотрен демонтаж близлежащих хозяйственных сооружений, вывоз обломков строительных конструкций и мусора.

Планируемый срок завершения всех работ – 15 ноября. С начала года в городе освобождены и приведены в порядок территории, на которых располагались 13 ветхих зданий.