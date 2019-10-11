Стало известно, где в России живет больше всего алкоголиков

Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков.

Больше всего алкоголиков живет в Чукотском автономном округе, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные Министерства здравоохранения.

Там на десять тысяч взрослых жителей приходится 29 человек с соответствующим диагнозом. На втором месте — Якутия (23 пациента на десять тысяч населения), замыкает тройку Ненецкий автономный округ (20 пациентов на десять тысяч).

Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.