Преображенскую церковь на острове Кижи закрыли на профилактику

Туристы не смогут попасть в Преображенскую церковь в музее-заповедники «Кижи».

В официлаьном паблике музея предупредили о том, что Преображенская церковь будет закрыта с 20 по 22 октября из-за проведения профилактических работ.

Желающим посетить церковь в дни школьных каникул сообщили, что храм будет открыт 29, 30 и 31 октября.

Посетителям острова Кижи напомнили и о сезонных изменениях в работе музея. С ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года экспозиция музея перейдет на зимний режим работы — с 10 до 16 часов.