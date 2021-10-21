Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября

Представители ритейлеров рассказали о работе сетевых магазинов во время нерабочей недели.

Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских выходных будут работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.

В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса.

"Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами", - сообщили в "Магните".

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев также заявил, что магазины компаний-членов ассоциации на длинных выходных будут работать как обычно: в рабочие дни по графику рабочих дней, в выходные и праздничные - по графику работы в выходные дни.

"Непродовольственные торговые сети продолжат работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, дополнительные мощности будут выделены для работы с онлайн-заказами", - сказал Караваев.