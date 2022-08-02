Стало известно, как долго продлятся перебои с газом в Петрозаводске

В Петрозаводске произошла авария на газопроводе, которая может вызвать понижение давления и перебои с горячей водой.

Ремонтные работы на газопроводе могут продлиться до полуночи. Об этом информирует мэрия карельской столицы со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Сообщается, что снижение давления возможно в связи с ремонтными работами, проводимыми на магистральном газопроводе.

Ранее сообщалось, что на газопроводе в Петрозаводске произошла авария. В этой связи снабжение домов карельской столицы природным газом может быть ограничено. Перебои горячего водоснабжения возможны в домах, в которых установлены газовые котлы