Авария произошла на газопроводе в Петрозаводске

Снабжение домов Петрозаводска природным газом может быть ограничего из-за аварии на газопроводе.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
«В связи с аварией на газопроводе возможно понижение давления природного газа в г. Петрозаводске. Возможны перебои горячего водоснабжения в домах, в которых установлены газовые котлы», — говорится в сообщении.
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