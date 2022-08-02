Авария произошла на газопроводе в Петрозаводске

Снабжение домов Петрозаводска природным газом может быть ограничего из-за аварии на газопроводе.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«В связи с аварией на газопроводе возможно понижение давления природного газа в г. Петрозаводске. Возможны перебои горячего водоснабжения в домах, в которых установлены газовые котлы», — говорится в сообщении.