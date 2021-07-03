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Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука

Новости. Общество
19:40, 04 Июля 2021
фото: © freepik.com

Эксперт рассказал, как мошенники могут получить данные карты через камеру ноутбука.

Руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», как мошенники могут получить данные банковской карты через камеру ноутбука, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что получить доступ к чужому устройству очень просто, и рассказал, как сам, будучи подростком, через специальные программы подключался к взломанным вебкамерам ноутбуков других людей.

«Это было настолько доступно и просто. Получить доступ к компьютеру, в принципе, несложно. Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код», — сказал Кочергин.

Эксперт добавил, что сам всегда заклеивает камеру на своей технике.

Кроме того, Кочергин объяснил, что если компьютер уже заражен вредоносной программой и к нему получили доступ, то его либо нужно отдавать программистам и полностью сканировать, либо переустанавливать систему.

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