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Новости. Общество
11:46, 23 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

Стало известно, как власти будут выкупать аварийное жилье в Карелии

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Минстрой Карелии разъяснил, какие варианты улучшения жилищных условий будут предлагаться жильцам аварийных домов, согласно новой программе расселения.

Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы подразумевает несколько способов переселения граждан. К ним относятся строительство домов для переселенцев, приобретение жилых помещений на вторичном рынке, покупка жилья у компаний в строящихся и уже построенных домах. Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом предусмотрена также выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.

Ограничения при выборе вариантов улучшения условий проживания накладываются только лишь на граждан, проживающих в муниципальном жилье и не являющихся собственниками квартир. В их случае муниципальная "аварийка" может быть обменена только на аналогичное благополучное помещение в тех же рамках договора соцнайма.

При этом недвижимость должна быть обменена "метр в метр", с сохранением прежнего числа комнат. Квартира, выданная взамен аварийной, должна быть расположена в границах прежнего населенного пункта. При этом выбирать район для переезда или претендовать на выкуп жилья со стороны государства обитатели муниципальных квартир не имеют права.

Им выдадут квартиру, приобретенную на аукционе по наименьшей цене.

Как будут поступать с собственниками жилья, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-05-23 13:17:15
" муниципальная «аварийка» может быть обменена только на аналогичное благополучное помещение в тех же рамках договора соцнайма. При этом недвижимость должна быть обменена «метр в метр», с сохранением прежнего числа комнат" . Почему это вдруг "метр в метр", по закону может быть и больше! Если квартира не приватизирована ,то размер получаемой квартиры при расселении из аварийного дома должен быть аналогичного метража или выделяется квартира из расчёта 18 кв.м. на каждого прописанного человека, что может превышать аналогичный метраж.
ости.
Lana
2019-05-23 14:08:58
zanoza,

Откуда такая норма?
9 м2 жилой и 6 м2 санитарной нормы (кухня и санузел)
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