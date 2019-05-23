Стало известно, как власти будут выкупать аварийное жилье в Карелии

Минстрой Карелии разъяснил, какие варианты улучшения жилищных условий будут предлагаться жильцам аварийных домов, согласно новой программе расселения.

Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы подразумевает несколько способов переселения граждан. К ним относятся строительство домов для переселенцев, приобретение жилых помещений на вторичном рынке, покупка жилья у компаний в строящихся и уже построенных домах. Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом предусмотрена также выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.

Ограничения при выборе вариантов улучшения условий проживания накладываются только лишь на граждан, проживающих в муниципальном жилье и не являющихся собственниками квартир. В их случае муниципальная "аварийка" может быть обменена только на аналогичное благополучное помещение в тех же рамках договора соцнайма.

При этом недвижимость должна быть обменена "метр в метр", с сохранением прежнего числа комнат. Квартира, выданная взамен аварийной, должна быть расположена в границах прежнего населенного пункта. При этом выбирать район для переезда или претендовать на выкуп жилья со стороны государства обитатели муниципальных квартир не имеют права.

Им выдадут квартиру, приобретенную на аукционе по наименьшей цене.

Как будут поступать с собственниками жилья, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".