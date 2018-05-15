Стало известно, как вырастет средняя стоимость ОСАГО

После изменений базовых тарифов ОСАГО средняя стоимость полиса вырастет до 7 тыс. рублей, сейчас эта сумма составляет 5800 рублей.

Об этом сегодня сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы провели несколько базовых прикидок, чтобы было понимание, что может измениться в связи с изменением тарифного коридора. Приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. рублей, сейчас этот средний водитель платит 5,8 тыс. рублей", — сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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