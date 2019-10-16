Стало известно, как вырастут пособия на детей до 3 лет после повышения

Выплата на первого и второго ребенка в 2020 году вырастет по сравнению с 2019 годом на 7,1% и составит 12 тыс. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на министра Максима Топилина.

Ранее был принят закон, который предусматривает увеличение числа семей, получающих выплаты на первого и второго ребёнка. Какая сумма "накопится" у них за 3 года получения выплат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".