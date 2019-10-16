Стало известно, как вырастут пособия на детей до 3 лет после повышения

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Выплата на первого и второго ребенка в 2020 году вырастет по сравнению с 2019 годом на 7,1% и составит 12 тыс. рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на министра Максима Топилина.
Ранее был принят закон, который предусматривает увеличение числа семей, получающих выплаты на первого и второго ребёнка.
Какая сумма "накопится" у них за 3 года получения выплат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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