Стало известно, как жители Петрозаводска отпразднуют Масленицу в пандемию

Власти столицы Карелии сообщили, как город отметит Масленицу в этом году.

Праздник "Широкая Масленица" пройдет в Петрозаводске на площади Кирова 14 марта. Об этом сообщают в мэрии карельской столицы.

"Гостей ожидают театрализованное представление, игры, забавы, угощение блинами и чаем, ярмарка, обряд сжигания чучела и многое другое", - информируют власти Петрозаводска.

Сообщается, что мероприятия будут проходить с учетом действующих ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Все мероприятия будут рассредоточены для избежания массового скопления людей. Кулинары Петрозаводска смогут продемонстрировать свое мастерство в выпекании блинов. А на гигантской сковороде шеф-повар приготовит "Ладушки-оладушки", которыми угостят всех гостей. На площади с соблюдением дистанции будут установлены торговые домики, где можно будет приобрести блины, горячие напитки, товары местных производителей, а также изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества. Гостям праздника напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима", - говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось, что россияне мечтают погулять на Масленицу в Карелии.