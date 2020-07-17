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Стало известно, какие детские площадки отремонтируют в Петрозаводске

Новости. Общество
12:21, 18 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В ближайшее время ремонт ждет 6 игровых городков в столице Карелии.

"Городской комбинат благоустройства" отремонтирует площадки на улицах Калинина (между домами № 59 и 61), Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской (у дома № 2), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева (у дома № 7), у Розовой и проезда Тидена, сообщили в администрации города.

В рамках муниципального контракта подрядчик ремонтирует и красит поврежденные элементы и подсыпает основания. Работы уже были выполнены на игровых и спортивных площадках в парках Ямка и Зарецком, в скверах Приозёрном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4Б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах, на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Маршала Мерецкова, Анохина (у дома № 18) и Мурманской (у дома № 26А).

Ранее хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска.

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