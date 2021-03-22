Стало известно, какие льготы для населения отменяются с 1 апреля

С начала апреля прекращают действие льготы, которые российские власти ввели на период пандемии коронавируса.

Как сообщает РБК, с 1 апреля истекает возможность получить "новогодние" единовременные социальные выплаты на детей в размере 5 тыс. рублей, предусмотренные декабрьским указом президента. Для этого они должны успеть обратиться в Пенсионный фонд.



Кроме того, с 1 апреля прекратит действовать прошлогоднее постановление, которое позволяет гражданам старше 65 лет в особом порядке оформлять листы нетрудоспособности. Речь идет о возможности формировать больничный сразу на 14 дней в электронном формате.

Какие еще льготы будут отменены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".