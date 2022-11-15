Опрос показал, какие мессенджеры востребованы для обсуждения школьных вопросов

Для коммуникации школьников, учителей и родителей чаще всего используют ВКонтакте, Telegram и WhatsApp, выяснил ВЦИОМ.

Учителя, школьники и родители используют различные каналы коммуникации для решения вопросов, связанных со школьной жизнью. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% опрошенных используют мессенджеры.

Ежедневно мессенджерами пользуются 86 процентов учителей, 71% школьников и 59% родителей. Среди школьников первом месте остается ВКонтакте и/или VK Мессенджер. Им пользуются 62% участников опроса. На втором месте стоит Telegram, а на третьем ‒ WhatsApp (58% и 55% соответственно). На четвертой и пятой позиции оказались Viber (14%) и TikTok (5%).

Функционал и работа мессенджеров удовлетворяет как взрослых, так и юных пользователей. Школьники считают важной возможность отключения уведомлений отдельных чатов (49%) и разнообразие функций и инструментов для общения (46%), а учителя ценят защиту переписки от нежелательного контента (50%). Более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56% российских преподавателей.

В ходе исследования выяснилось, что при использовании мессенджеров для обсуждения школьных вопросов чаще всего обращают внимание на удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама и безопасность. Каждый второй опрошенный школьник и педагог также отметили то, что мессенджер поддерживается с разных устройств. Это 50 и 48% соответственно.

Опрос показал, что большинство опрошенных учителей, родителей и школьников используют голосовые сообщения. Школьники, учителя и родители отправляют сами и получают голосовые сообщения от других (80%, 68% и 66% соответственно). Также во всех целевых аудиториях есть запрос на функцию расшифровки голосовых сообщений (76% среди учителей, 68% среди родителей). Наибольший запрос на подобный функционал демонстрируют школьники (90%).

Специалисты ВЦИОМ проводили анкетирование с 21 по 27 октября 2022 года. Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов.