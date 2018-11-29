Стало известно, какие мужчины чаще других занимаются сексом с женщинами

Австралийские ученые в результате проведенных ими исследований выяснили, какие черты характера помогают части мужчин заниматься сексом с женщинами больше в сравнении с другими.

Это всем известные общительность, доброжелательность, добросовестность и эмоциональная устойчивость, пишет РЕН.

По утверждению экспертов, и это не все. К тому же мужчина должен быть открыт новому опыту и представлять собой "большую пятерку" личностных черт. К слову, эту модель сегодня используют многие психологи мира. Оценка характера мужчины по каждой шкале из пяти позволяет составить полное представление о нем.

В ходе научной работы исследователи опросили порядка трёх тысяч мужчин и полторы тысячи женщин. Оказалось, что мужчины-экстраверты чаще занимаются сексом, так как они не склонны к эмоциональной стабильности и готовы взять на себя ответственность.

А вот открытость новому опыту, как выяснилось, в меньшей степени оказывает влияние на шансы очаровать женщину. Но исследователи обратили внимание: чем ниже этот показатель, тем больше у мужчины детей. Многодетные отцы чаще оказывались экстравертами, чем интровертами.