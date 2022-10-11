Стало известно, какие новые сервисы появились на Госуслугах

Правительство постановили увеличить региональный перечень доступных госуслуг на одноименном онлайн-сервисе.

Теперь на госуслугах можно зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, а также доступен прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста, сообщили РИА Новости.

Кроме того, с 1 декабря могут встать на учет в налоговый органе, используя сервис «Госуслуги».

Исходя из нового постановления правительства, стало ясно, какие услуги должны быть представлены на едином цифровом портале. В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.

Теперь региональные власти могут разместить на едином портале. Например, услуги по аттестации школьных педагогов, признанию гражданина нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капстроительство и ввод объекта в эксплуатацию.