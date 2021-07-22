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Стало известно, какие ограничения введены для зрителей фестиваля «Ruskeala Symphony» в Карелии

Новости. Культура
12:31, 27 Июля 2021
фото: © Правительство Карелии, 2020

Посетители музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony», который пройдет в августе в горном парке Карелии, должны будут иметь при себе не только билеты.

Популярный музыкальный фестиваль в пятый раз состоится в горном парке Рускеала 13 и 14 августа.  Гостей «Ruskeala Symphony» ждут 10 концертов, которые пройдут на нескольких площадках парка: в Итальянском карьере, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала» и на площади у старой парковки горного парка, сообщили в пресс-службе Карельской государственной филармонии.

Так, первый день работы фестиваля — концерт в Итальянском карьере «А зори здесь тихие. Ночь кино с Симфоническим оркестром», на котором в сопровождении Симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяга выступят звездная актриса театра и кино Екатерина Гусева и известный певец Владислав Косарев.

Второй день — день звезд — соберет на концертных площадках фестиваля выдающихся артистов и известнейшие музыкальные коллективы. Слушателей ждут шедевры мировой классики, волшебство шотландского фолка в исполнении Оркестра волынщиков Москвы, любимые композиции от Мужского камерного хора Карелии, кроссовер от Духового состава Симфонического оркестра филармонии и знаменитого квартета «Exprompt», цыганский джаз «Звезда Мануш» в исполнении целой плеяды знаменитых артистов: Даниила Крамера (фортепиано), Дмитрия Купцова (гитара), Игоря Иванушкина (бас-гитара, контрабас) и Полины Касьяновой (джазовый вокал). Завершающий концерт фестиваля «Золотая классика» традиционно представит публике самых востребованных академических музыкантов современности. Под аккомпанемент Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко на сцену в Итальянском карьере выйдут выдающийся пианист Лукас Генюшас (Москва), солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано) и Роман Арндт (тенор).

Организаторы фестиваля предупредили посетителей музыкального праздника оо ограничения, которые будут действовать в Рускеале. При посещении Ruskeala Symphony-2021 зрителям необходимо иметь при себе один из документов:

— документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (достаточно о прохождении первой дозы вакцины);

— документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

— справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-27 14:10:24
Занознутую светку выпустили пенсию получить, но она увлеклась :)
юнипер95
2021-07-27 13:37:34
со справкой из Психдеспансера всем можно, главное агрекалчатутых лгбт-шников отсечь и переделанных
zanoza
2021-07-27 13:48:13
юнипер95, тебя и со справкой и без справки туда всё-равно не пустят, не обольщайся :)
кир
2021-07-27 12:42:20
И справки о том, что бросили курить. Нечего вместе с самобытными леса поджигать.
Гость
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