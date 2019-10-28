Стало известно, какие пенсии можно будет получать досрочно

В рамках системы Гарантированного пенсионного плана (ГПП) россияне смогут начать получать пенсии через 30 лет после начала отчислений даже до наступления пенсионного возраста.

Об этом рассказали RNS два федеральных чиновника.

"Если человек копил 30 лет, он может начать получать пенсию и раньше. То есть гражданин может, предположим, в 20 лет начать копить, в 50 лет такой гражданин может начать получать пенсию, не дожидаясь момента наступления официального пенсионного возраста", — сказал один из них и подтвердил второй. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".