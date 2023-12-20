Узнали, какие подарки петрозаводчанки хотят получить на Новый год

Мужчины предпочли деньги.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, о каких подарках на Новый год мечтают горожане. В опросе приняли участие экономически активные жители Петрозаводска.

Результаты показали, что самый желанный подарок на Новый год — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (20%). О путешествии мечтают 17% опрошенных, а 9% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 5% петрозаводчан мечтают об инструментах для строительства и ремонта.

По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2%.

По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.



Мужчины на Новый год предпочли получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины признались, что хотели бы получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.



Опрос показал, что респонденты старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (24 и 9% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы респонденты до 34 лет (9 и 12% соответственно).

О чем жалеют жители Петрозаводска, мы писали ранее.