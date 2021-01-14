Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников рассказал, какие территории по новому генплану отданы под жилищное строительство.

Представились администрации Петрозаводска Никита Стрельников представил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике данные по изменениям в Генеральный план города.

Напомним, незаконные по решению Верховного суда с 2016 года 59 кварталов лесного фонда в 3,5 тыс. га включены в границы города. Рослесхоз согласовал возможность перевода этих лесов в категорию эксплуатационные

"Порядка 47 процентов земель останутся рекреационными зонами. Около 170 гектар будет в улично-дорожной сети. Под сети инженерно-технического обеспечения отдано 240 гектар. Территория перспективного освоения, включая жилищное строительство и промышленные территории, - это 1115 гектар", - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства депутатам на заседании парламентского комитета.

По словам Никиты Стрельникова, в разбивке по жилищному строительству ориентировочно площади будут следующими: 383 гектара – это перспективная индивидуальная жилая застройка, 108 гектар - среднеэтажная жилая застройка, 60 гектар - многоквартирная жилая застройка. Порядка 40 га направят на объекты многофункционального назначения, а около 200 га – на территории промышленных предприятий.

По информации начальника управления архитектуры и градостроительства, в рамках проекта нового генплана под индивидуальный жилой фонд отдадут порядка 340 гектар. Это территории Птицефабрики, Кукковки, Древлянки и СКЗ.

"С учетом того, что в этих территориях будет необходимо выделить отдельно участки под инженерную инфраструктуру и социальные объекты, то примерно 50 процентов из 340 га мы отдадим непосредственно под формирование земельных участков для предоставления гражданам". Это порядка 170 га", - отметил Стрельников.

По его словам, основными территориями, которые пойдут под многоквартирное жилищное строительство, станут микрорайон Древлянка в развитии Лососинового шоссе, за шестым микрорайоном (118 га), Кукковка в развитии Комсомольского проспекта за существующими комплексами "Белые ночи", "Свиристели" и "Акварели". Там планируется зона многоквартирной жилой застройки – порядка 60 га.

Ранее сообщалось, что сроки утверждение многострадального генерального плана Петрозаводска перенесли на третий квартал 2021 года.