Власти Петрозаводска надеются вынести новый генплан города на общественные слушания весной

Сроки утверждение многострадального генерального плана Петрозаводска перенесли на третий квартал 2021 года.

Новый генплан города будет утвержден не ранее осени 2021 года. Об этом сообщил депутатам карельского парламента начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников. Вопрос о проекте изменений в Генеральный план Петрозаводска в части сохранения перспективных зон жилищного строительства, а также определения территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, обсудили сегодня на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания республики.

"К сожалению, нас подводит подрядная организация. Видимо, с пандемией не очень комфортно получается выстроить структуру документов. В четвертый раз мы получили редакцию генплана, которую сейчас рассматриваем, готовим свои замечания. Перспектива такая, что с четвертого раза мы также не примем эти работы. Очень много нареканий со стороны строительной сферы, не доработаны вопросы по социальной инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре. Рассчитываем, что в ближайшее время генплан с нашими замечаниями доработают, предоставят заново и к концу первого квартала мы выйдем на публичные мероприятия по обсуждению", - рассказал депутатам начальник управления архитектуры и градостроительства.

Никита Стрельников уточнил, что по договору подрядчик должен был сдать генплан до конца 2020 года. В настоящее время в адрес организации, которая победила в конкурсе, снизив цену контракта с 8,5 млн рублей до 400 тысяч рублей, направлены штрафные санкции.

"То есть доторговались до 400 тысяч какие-то непонятные проектировщики, которые теперь не могут проектировать," – констатировала руководитель комитета по экономической политике Лариса Жданова.

"Если бы не их уставной капитал в 7 млн рублей, мы бы наверное уже ранее запустили процедуру расторжения договора, но они очень за свою репутацию переживают. Учитывая то, что срок закончился, штрафные санкции направлены, и организация может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков, они значительно активизировали работу на по нашим замечаниям", - ответил представилась администрации города.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства, ориентировочно в третьем квартале Генплан будет принят.

Ранее в мэрии называли срок утверждения документа - I квартал 2021 года.

Напомним, согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" – должен был представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планировала вынести документ на суд общественности.