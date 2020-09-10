Генплан Петрозаводска обещают утвердить только в следующем году

Планируемый срок утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план Петрозаводска – I квартал 2021 года.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в администрации города.

Напомним, 30 апреля власти города отравили подрядчику материалы проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска на доработку.

"Повторно направленный подрядчиком проект Генерального плана Петрозаводска был рассмотрен, в том числе членами Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Петрозаводска и с учетом замечаний вновь направлен на доработку. По информации подрядчика, замечания по проекту будут устранены до 30 сентября 2020, после чего проект будет представлен на согласование в администрацию", - завили в администрации города.

В мэрии назвали новый срок утверждения документа - I квартал 2021 года.

Согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" – должен был представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планировала вынести документ на суд общественности.