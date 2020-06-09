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Генплан Петрозаводска отправили на доработку

Новости. Общество
16:17, 10 Июня 2020
фото: © Илья Тимин
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Проект генплана Петрозаводска, который подрядчик должен был сдать еще к 1 апреля, не прошел заверку, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводского городского округа, рассмотрев материалы проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска (1 этап), подготовленные в соответствии с муниципальным контрактом, 30 апреля направила в адрес АО "Союздорпроект" мотивированный отказ с указанием в нем замечаний и необходимых доработок.

По информации подрядчика, дополненные и откорректированные материалы проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска поступят в адрес администрации в середине июня. После принятия проекта, будет организовано общественное обсуждение.

Напомним, согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" – должен представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планирует вынести документ на суд общественности.

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Комментарии

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кир
2020-06-10 16:25:49
Самая большая и преступная ошибка - это уплотнительная застройка. Вы будете прокляты следующими поколениями жителей Петрозаводска.
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