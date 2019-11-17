Подписаться
Новости. Общество
15:39, 17 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего

Генплан Петрозаводска вынесут на общественные слушания весной 2020 года

Загрузка...

Власти столицы Карелии планируют провести общественное обсуждение нового Генерального плана города до согласования с федеральными органами власти.

Согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" - должен представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планирует вынести документ на суд общественности.

"Хотим провести общественное обсуждение до согласования с федеральными органами власти. Мы выслушаем все мнения, проанализируем, если возникнет необходимость, подкорректируем план и отправим его на официальное согласование в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. Ориентировочно слушания проведем в конце весны – начале лета следующего года. А согласование с федеральными органами власти планируется на август-сентябрь", - рассказал заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

Подробнее о Геплане Петрозаводска читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2019-11-17 16:04:17
Если коммент не пропустите. Предыдущий. Значит полная Ваша аффилированность с властью в деревне Карелия. Значит инфо сливание.
mts
2019-11-17 15:51:10
Интересный паренёк для данной местности. Видимо волосы смущают. А так обычный местный. Есть ощущение, что лет 10 назад кинул моих родственников с з.п. Когда был владельцем небольшой интернет конторы. Но это Ассоциативно.
А в целом да. Разработка нужна. Плохо что очень дорогие проектные работы. Но обеспечивать проектировщиков работой надо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

15.11.2019 16:52
Капитал
"Держим курс на природу"
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
"Эта палка стрелять может" 9
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 5
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 10
13.11.2019 13:38
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»