Генплан Петрозаводска вынесут на общественные слушания весной 2020 года

Власти столицы Карелии планируют провести общественное обсуждение нового Генерального плана города до согласования с федеральными органами власти.

Согласно контракту подрядчик – московская фирма "Союздорпроект" - должен представить проект Генерального плана города к 1 апреля 2020 года. После этого администрация Петрозаводска планирует вынести документ на суд общественности.

"Хотим провести общественное обсуждение до согласования с федеральными органами власти. Мы выслушаем все мнения, проанализируем, если возникнет необходимость, подкорректируем план и отправим его на официальное согласование в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. Ориентировочно слушания проведем в конце весны – начале лета следующего года. А согласование с федеральными органами власти планируется на август-сентябрь", - рассказал заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

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