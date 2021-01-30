Стало известно, какие страны откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

В январе сразу три государства объявили, что ждут вакцинированных путешественников.

Увеличивается число стран, которые готовы открыть границы для привитых от коронавируса туристов, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Так, Сейшельские острова, где в начале года стартовала программа прививок местных жителей, сообщили, что разрешат въезд отдыхающим с сертификатом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом.

Власти Исландии и Румынии заявили о готовности отменить карантин для привитых гостей.

Кипр намерен освободить вакцинированных туристов от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта. Маврикий не станет отправлять их на двухнедельный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия их въезда.

Ранее сообщалось, ограничение на въезд в Финляндию продлили еще на месяц.