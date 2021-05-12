Стало известно, какие территории Петрозаводска лидируют в голосовании в проекте по благоустройству

Голосование за благоустройство территорий Петрозаводска по проекту «Формирование комфортной городской среды» уже показало, какие из них пользуются наибольшей поддержкой населения.

Первое место занимает Кукковский сквер - по данным на утро 13 мая, этот объект набрал 1711 голосов. На втором месте Губернаторский сад, за который проголосовали 1539 человек. Замыкает тройку лидеров территория у д. № 40 на Октябрьском проспекте с 1435 голосами.

Также в первую семерку вошли территория у дома на Ключевой, 14 (1 292 голоса), территория у дома на Березовой аллее, 40 (1 271), Спортивный сквер (941) и Якорный парк (868).

Меньше всего голосов пока у территории у дома на Крылова, 6 (534), сквера «Черёмушки» (457) и Калининской аллеи (446).

По словам организаторов, ситуацию могут изменить жители города - чтобы поддержать любой из проектов, им надо зайти на сайт 10.gorodsreda.ru и проголосовать.

Объекты, которые войдут в первую семерку получат в 2022 году федеральные деньги на благоустройство.