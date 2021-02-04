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Стало известно, какими будут новые школы в Карелии

Новости. Общество
16:08, 05 Февраля 2021
фото: © Строительная компания КСМ
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По информации правительства Карелии, в ближайшее время по нацпроекту в республике будет создано 2750 новых мест для школьников.

В нашей республике новые школы не строили десятки лет. И только начиная с 2019 года ситуация изменилась, во многом благодаря нацпроекту "Образование". В Петрозаводске на Древлянке возводится самая большая школа в Карелии, рассчитанная на 1350 детей. Сейчас там идут кровельные и электромонтажные работы, строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке фасадов здания. Дети смогут пойти в новую школу с 1 сентября. Еще одно учреждение образования на 1200 мест строится сейчас на севере республики - в Кеми.

Кроме этого, новая школа появится в поселке Деревянка Прионежского района, в планах правительства также строительство еще трех образовательных учреждений – в Заозерье, Суоярви и Медвежьегорске (проекты готовятся или проходят госэспертизу).

В Петрозаводске со строительства школы планируется начать освоение территории жилого района "Город у воды" (на берегу Онежского озера в створе улицы Заводской, где сейчас находится промплощадка бывшего ДСК): учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Компания "Баренц Групп" предоставляет земельный участок бесплатно и готова подвести к зданию все коммуникации.

Отметим, что школы строятся в республике в соответствии с современными требованиями. Здания – с просторными кабинетами, холлами и коридорами, вместительной столовой, актовым и спортивным залом. В таких школах – много места и много света. Обязательное условие – большая пришкольная территория с зонами отдыха и сооружениями для занятий спортом.

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