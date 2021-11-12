Стало известно, какое аварийное жилье расселять до Нового года

Глава Карелии Артур парфенчиков рассказал, как идет строительство новых домов по программе расселения аварийного жилья.

Накануне введен в эксплуатацию 43-квартирный дом на улице Белинского в Петрозаводске. К Новому году новоселы начнут переезжать в свои квартиры, сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Кроме того, по словам главы, сейчас идет передача 80 квартир в новом доме в Кондопоге, ключи вручим в конце ноября - начале декабря. Рядом достраиваем второй такой же дом. Его ввод в эксплуатацию планируется в начале следующего года.

Продолжается строительство 75- квартирного дома в поселке Янишполе. А в Петрозаводске на улице Боровой приступили к возведению двух домов на 196 и 162 квартиры. Окончание работ по плану – осень 2023 года. Эти же сроки обозначены и для строительства 115-квартирного дома в Сортавале.

Что касается планов на следующий год, то, как сказал Парфенчиков, в 2022-м начнем возведение 40-квартирного дома на улице Белинского в Петрозаводске, дома в поселке Пиндуши Медвежьегорского района на 70 квартир и трех пятиэтажек в Суоярви, в районе улиц Октябрьской и Первомайской. Также в следующем году будут построены две многоэтажки в Беломорске. Благоустроенное жилье там получат 260 семей.

"Отмечу, что нам удалось преломить ситуацию, и теперь на такие объекты приходят серьезные подрядчики. Их компетенция позволяет не сомневаться ни в качестве, ни в сроках строительства", - заверил глава республики.