Карелия вошла в десятку регионов с высоким уровнем преступности

Эксперты подготовили рейтинг регионов России по уровню преступности за сентябрь-январь 2022 года.

Самые опасные для жизни субъекты страны выявили эксперты РИА Рейтинг. Они исследовали статистику МВД по количеству преступлений, зарегистрированных с января по сентябрь 2022 года.

Карелия стала седьмым регионом среди субъектов с наиболее высокой преступностью. В январе – сентябре в республике зарегистрировано чуть более 150 преступлений на 10 тысяч жителей. Больше правонарушений совершили только в Республике Тыва, Забайкальском Крае, Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Республике Алтай.

Самым опасным регионом России с 161,8 преступлением на 10 тысяч жителей эксперты признали Амурскую область.

Самый благополучный регион России, согласно статистике МВД, – Чеченская Республика с коэффициентом в 12,5 преступлений на 10 тысяч жителей. Пьедестал почета с Чечней разделяют другие северокавказские республики – Ингушетия и Дагестан. Санкт-Петербург занял 18 строчку рейтинга. Москва оказалась спокойнее – столица разместилась на 16 строчке.

Напомним, в начале года Карелия входила в тройку регионов с высоким уровнем преступности.