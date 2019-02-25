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Новости. Общество
19:40, 25 Февраля 2019
фото: Carlo Allegri/Getty Images

Стало известно, какой фильм получил "Оскар"

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Церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла в США. Главную статуэтку взяла кинолента режиссера Питера Фаррелли.

91-я церемонию вручение премии Американской академии киноискусства прошла в ночь на понедельник в Штатах.

Лучшим фильмом стал "Зеленая книга" Питера Фаррелли "про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами", описал свою картину режиссер на вручении награды. Он же получил премию за лучший сценарий, пишет "Московский комсомолец".

Лучшим режиссером признан мексиканец Альфонсо Куарона (фильм "Рома").

Лучшим актером назван Рами Малек, который исполнил роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

Лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в "Фаворитке".

Лучшим актером второго плана назван Махершала Али, лучшей актрисой второго плана - Реджина Кинг.

Кинокартина Куарона "Рома" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а также лучшую операторскую работу.

Американская певица Леди Гага удостоена премии  за песню "Shallow" к фильму "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера в категории "Лучшая оригинальная песня".

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