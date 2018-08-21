Стало известно, когда будет завершена реставрация Успенского собора на севере Карелии

Заключительный этап реставрации памятника культуры федерального значения – Успенского собора в Кеми – завершится в декабре 2018 года.

Это следует из документации к аукциону по выбору подрядной организации, которая будет проводить реставрацию. Срок окончания контракта – 15 декабря 2018 года.

Руководитель управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова сообщила деловой интернет-газете "Вести Карелии", что отбор участников аукциона уже состоялся.

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