11:47, 21 Августа 2018
Стало известно, когда будет завершена реставрация Успенского собора на севере Карелии
По теме
Загрузка...
Заключительный этап реставрации памятника культуры федерального значения – Успенского собора в Кеми – завершится в декабре 2018 года.
Это следует из документации к аукциону по выбору подрядной организации, которая будет проводить реставрацию. Срок окончания контракта – 15 декабря 2018 года.
Руководитель управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова сообщила деловой интернет-газете "Вести Карелии", что отбор участников аукциона уже состоялся.
Подробнее – по ссылке.
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
Аналитика
Сегодня 09:33
Капитал
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Сегодня 09:17
16.08.2018 14:41
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
Чтиво
Сегодня 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии