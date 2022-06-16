Стало известно, когда годовалые малыши смогут получить места в детских садах Карелии

Министр образования и спорта республики Роман Голубев рассказал, когда доступность дошкольного образования в Карелии достигнет 100 процентов

На сегодня доступность дошкольного образования в Карелии составляет 99,9 процента. Это касается и детей до трех лет. К сентябрю следующего года власти республики рассчитывают, что достигнут 100 процентного результата по доступности детских садов. Об этом «Столице на Онего» рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

«Дети и в год, и в два года смогут получить место в детском саду в Петрозаводске. Хотя еще несколько лет назад я сам возил своего ребенка в 2,5 года в садик через весь город, мест рядом с домом не было.

Сейчас у нас остается задача — удобство. Новые микрорайоны строятся и рядом должны появляться объекты дошкольного образования. И у нас есть объекты, которые подлежат замене. Например, садик в Калевале. Сейчас разрабатывается проект детского сада на 300 мест в этом поселке. Важно построить садик в Прионежье. Но массовое строительство детских садов, которое пришлось на 2019–2022 год, мы завершаем. Оно и позволит обеспечить 100 процентную доступность дошкольного образования», — сообщил министр.

Подробнее о строительстве детских садов и школ в республике читайте в материале «Образование Карелии как точка роста».