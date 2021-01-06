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Стало известно, когда инспекторы выйдут ловить пьяных водителей в Петрозаводске

Новости. Общество
21:42, 06 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Госавтоинспекция Петрозаводска объявила даты ближайших рейдов "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие с массовой проверкой водителей "Контроль трезвости" 7 и 9 января, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

В Госавтоинпекции напоминают, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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