Стало известно, когда начнется бесплатная раздача «арктических гектаров» населению Карелии

Власти Карелии планируют начать бесплатное предоставление земельных участков населению в рамках программы «Арктический гектар» в августе текущего года.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» вице-премьер-правительства Дмитрий Родионов.

По его словам, сейчас завершается работа по инвентаризации земель, которые потенциально могут быть предоставлены населению. В этот перечень уже включены участки общей площадью 17 тыс. гектар.

«Это и земельные участки сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда. Сегодня ведется работа по формированию этого пула. Я думаю, что к июню месяцу мы эту работу закончим, и к концу первого полугодия соответствующий закон будет на территории региона принят, и мы уже начнем с августа программу реализовывать», — сказал Родионов.

Где и как будет организована раздача земельных участков, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».