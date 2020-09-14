Стало известно, когда начнется отопительный сезон в районах Карелии

С завтрашнего дня подключение тепла начнется в двух районах и Петрозаводске.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в "Контакте".

"Завтра в Петрозаводске начинаем отопительный сезон. Тепло одновременно пойдет и в социальные объекты, и в жилые дома. Соответствующий приказ Минстроем подписан накануне. Это решение мы приняли, учитывая эпидемиологическую обстановку, а также многочисленные обращения жителей города", - пишет руководитель региона.

Завтра же, по словам Парфенчикова, начнется подключение тепла в Лоухском и Кондопожском районах.

17 сентября тепло в батареи придет в Калевальском, Муезерском, Кемском, Беломорском, Сегежском и Медвежьегорском районах.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

"Отмечу, что приказ о начале отопительного сезона в каждом районе Минстрой выпускает на основании заявки от органов местного самоуправления, а также предоставленных документов, подтверждающих готовность сетей. Тепло не приходит одномоментно во все объекты. На работы по подключению, регулировку систем управляющим организациям отводится 3 дня", - отметил Парфенчиков.

Напомним, отопительный сезон стартовал в республике с Костомукши. Там тепло стали подавать с 12 сентября.