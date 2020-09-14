Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бразильского ученого и защитника диких племен аборигены Амазонии застрелили из лука 3
14.09.2020 21:30
Требования к тонировке смягчают, к роликам - ужесточают: готовятся изменения в ПДД 2
14.09.2020 16:43
Труп обнаружили в Карелии на берегу реки Шуя
Сегодня 07:25
Самолет из Сочи со вчерашнего дня не может доставить пассажиров в Петрозаводск 5
Сегодня 06:40
Курьер "Яндекс.Лавки" привез жительнице Петербурга ведерко с мочой и был отстранен от работы
14.09.2020 23:30
Отравление Навального "Новичком" подтвердили эксперты из двух стран 10
14.09.2020 19:10

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в районах Карелии

Новости. Общество
14:27, 15 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

С завтрашнего дня подключение тепла начнется в двух районах и Петрозаводске.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в "Контакте".

"Завтра в Петрозаводске начинаем отопительный сезон. Тепло одновременно пойдет и в социальные объекты, и в жилые дома. Соответствующий приказ Минстроем подписан накануне. Это решение мы приняли, учитывая эпидемиологическую обстановку, а также многочисленные обращения жителей города", - пишет руководитель региона.

Завтра же, по словам Парфенчикова, начнется подключение тепла в Лоухском и Кондопожском районах.

17 сентября тепло в батареи придет в Калевальском, Муезерском, Кемском, Беломорском, Сегежском и Медвежьегорском районах.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

"Отмечу, что приказ о начале отопительного сезона в каждом районе Минстрой выпускает на основании заявки от органов местного самоуправления, а также предоставленных документов, подтверждающих готовность сетей. Тепло не приходит одномоментно во все объекты. На работы по подключению, регулировку систем управляющим организациям отводится 3 дня", - отметил Парфенчиков.

Напомним, отопительный сезон стартовал в республике с Костомукши. Там тепло стали подавать с 12 сентября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-09-15 16:20:37
Сегодня, 15-го, отопление включено(Центр).
Off
2020-09-15 15:51:13
Радость какая !!! Благодетели и кормильцы тепло дают!!!.
тетка
2020-09-15 14:38:57
В прошлом году начали подключать с 18 сентября, так что всего лишь 2 дня разница, но так же успели довести многих людей до простудных заболеваний и заставили тратить дополнительно деньги на электрообогрев. Забота о людях по-российски.
mobikk
2020-09-15 16:34:51
тетка,
Бред какой. В квартирах жарища, форточки почти не закрываем.
Сейчас дадут тепло вообще их закрывать перестанем. А это сквозняки что не особо хорошо.
И тепло в воздух уйдет.
zanoza
2020-09-15 15:46:40
тетка, создана видимость заботы о людях, на заботу наши власти не заточены.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Аналитика

Сегодня 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 6
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 10
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»