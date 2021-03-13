Стало известно, когда откроется детский сад в "Чистом городе"

Детский сад в микрорайоне Древлянка-8 в Петрозаводске планируется открыть в июне после устранения технических дефектов, сообщили в Петросовете.

Депутат Петросовета Наталия Ларшина посетила социальный объект в Облачном проезде и проинспектировала подготовку здания детского сада к открытию.

Как сообщили в Петросовете, современный садик с проектной мощностью 160 мест очень востребован в новом микрорайоне города, где проживает большое число молодых семей с детьми.

- Это первый подобный социальный объект на Древлянке-8, который позволит снизить потребность в местах в детских дошкольных учреждениях,- сказала депутат Петросовета Наталья Ларшина.



Напомним, что здание садика в Облачном проезде было выкуплено у собственника в рамках нацпроекта "Демография" в декабре 2020 года. Цена контракта составила 80 млн рублей.

- Объект многофункциональный. Например, здесь есть уникальный музыкальный зал с хорошей акустикой, что дает возможность сделать музыкальное воспитание малышей одним из приоритетных направлений деятельности детского сада.

Кроме того, в здании располагается 8 групповых помещений, большой пищеблок, прачечная, отдельный спортивный зал, много подсобных помещений. На сегодняшний день зданий дошкольных учреждений такого высокого уровня в Петрозаводске пока очень немного, - отметила Наталия Ларшина.



В ходе осмотра депутат также обсудила со специалистами выявленные технические дефекты, которые предстоит исправить перед открытием дошкольного учреждения. Здание не эксплуатировалось с момента постройки в 2014 году, поэтому в ближайшие месяцы необходимо устранить недостатки, которые образовались за время простоя.

- Есть некоторые замечания по внутренней и фасадной отделке, покрытию уличных игровых площадок, регулировке дверных и оконных блоков, потребуется переустановка сантехнического оборудования. Перед городской администрацией поставлена сложная задача – в весенний период исправить все недочеты. Учитывая, что в рамках гарантийных обязательств компания-застройщик уже приступила к ремонту, мы надеемся, что здание будет приведено в полный порядок в срок. Планируется, что уже в июне, после получения необходимых заключений надзорных органов, садик примет первых воспитанников, - сообщила Наталия Ларшина.