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Новости. Общество
11:24, 08 Ноября 2019
фото: © Илья Тимин

Стало известно, когда разрешится проблема с "самозахватом" участков лесфонда в Петрозаводске

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Администрация столицы Карелии планирует до конца 2020 года полностью завершить работу по внесению изменений в Генеральный план города, чтобы узаконить строительство на земельных участках, оказавшихся вне закона по решению суда.

Сроки внесения изменений в Генплан назвал председатель городского комитета градостроительства и землепользования  Евгений Перов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике парламент Карелии.

Он напомнил, что в 2016 году судебная коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации признала незаконным включение 59 кварталов лесного фонда в границы Петрозаводска. В этих кварталах с 2008 года по действующему Генплану города было выделено около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков – юридическим. За 8 лет там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты.

Чего ждать их владельцам, и тем, кто претендует на новые участки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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