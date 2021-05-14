Стало известно, когда территорию Петрозаводска очистят от клещей

Планируется, что подрядчик начнёт работы уже на следующей неделе и полностью завершит их до середины июня.
Администрация Петрозаводска сообщила о начале антиклещевой обработке общественных территорий города.
Предстоит обработать 80 гектаров зелёных зон в разных районах города: на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Центре, Соломенном, Каменном Бору, на Октябрьском и Первомайском проспектах.
Обработку проведут во всех парках и скверах карельской столицы.
Планируется, что подрядчик начнёт работы уже на следующей неделе и полностью завершит их до середины июня.
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