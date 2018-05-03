Стало известно, когда в Карелии потеплеет

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В карельском Гидрометцентре рассказали, когда наступят теплые дни в Карелии.
Прохладная погода, которая держалась все первомайские выходные, скоро уйдет из Карелии.
"Еще 4 и 5 мая в республике будет прохладно и дождливо, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, - а вот 6 мая в Карелию придет антициклон, появится солнышко, и потеплеет".
По информации карельских синоптиков, уже 6 мая ночная температура составит 0…+5, днем потеплеет до +11…+16.
"И 9 мая обещает быть теплым и солнечным", - заметила Ишкина.
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