Стало известно, когда в Карелии прекратится снег и наступят морозы

Специалисты Гидрометцентра рассказали, когда в республике ослабнет влияние циклона.

В начале зимы под влиянием антициклона в Карелии наблюдалось мало осадков, а высота снежного покрова составляла всего от 1 до 5 см. Однако уже с воскресенья, 4 декабря, республику начало заваливать снегом — в Карелию пришел атлантический циклон. В Петрозаводске высота снежного покрова увеличилась до 18 см.

До конца нынешней недели республика останется под влиянием циклона. Погода из-за этого сохранится облачная, с осадками, а высота снежного покрова дополнительно увеличится еще на 10 см, а на западе и севере республики — дополнительно на 20 см.

Температура будет в пределах или немного ниже климатической нормы. Ночью по республике будет от 5 до -10°С, днем от -3 до -8°С.

Начиная с воскресенья, 11 декабря, ожидается постепенное прекращение осадков. В облачном небе появятся прояснения, температура в ночь на понедельник понизится до -20°С, а днем будет не выше -10, -15°С.