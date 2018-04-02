Стало известно, когда в Карелии закончится снегопад

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда снежная буря уйдет из Карелии.

Сегодня, 2 апреля, на Карелию вновь обрушился снегопад. МЧС и дорожные службы предупреждают водителей о сложных погодных условиях и предлагают по возможности отказаться от поездок на автомобиле.

По сообщениям карельского Гидрометцентра, снегопад в республике продлится в течение дня и завершится 3 апреля.

"Уже к вечеру сегодняшнего дня, 2 апреля, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, порывы ветра до 15-16 м/с, обильный снегопад пройдет в ночь на 3 апреля", - предупредила Елена Ишкина.

Температура в ночь со 2 на 3 апреля составит 0…+2.

"Весенняя погода придет в Карелию 4 и 5 апреля, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра, - в эти дни в республике будет солнечно, днем воздух прогреется до +4…+5 градусов. Снегопады прекратятся. Но ночью в эти дни вернутся минусовые температуры – похолодает до -4…-6 градусов".