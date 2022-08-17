Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на территории республики.

По сообщению Карельского Гидрометцентра, эти выходные станут последними теплыми днями уходящего лета. Среднесуточная температура на 4-5℃ превысит норму, кратковременные дожди ожидаются лишь местами. Но уже с понедельника, 29 августа, жара и духота пойдет на спад.

«Прогностические центры единодушны, ожидая на территории республики резкое похолодание. С севера через территорию нашего региона сместится холодный атмосферный фронт, неся за собой порцию прохлады и понижая максимальную температуру до +15,+20℃, а в последний день календарного лета, 31 августа, станет и вовсе непривычно холодно, дневная температура уже не превысит +10,+12℃. Похолодание будет сопровождаться дождями и порывистым северным ветром. Обвал арктической воздушной массы обусловит понижение температуры воздуха до значений, больше характерных для середины первого осеннего месяца, среднесуточные температуры окажутся на 2-4℃ ниже нормы», - рассказали карельские синоптики.

Непогода может испортить праздник 1 сентября. По прогнозу специалистов Гидрометцентра, в День знаний, с наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. В результате утром температура воздуха составит +5, +9℃, днем столбик термометра не поднимется выше +10,+12℃. Школьникам придется доставать из шкафов куртки и плащи.

«Предположительно холодная погода продлится всю первую декаду сентября. По многолетним данным самая высокая температура воздуха - плюс 27,2℃ наблюдалась почти 60 лет назад, 1 сентября 1963 года, а самая холодная минус 0,4℃ в 1972 году», - утонили синоптики.