Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара

В ближайшее время атмосферные потоки над Карелией развернутся.

В гидрометцентре Карелии сделали прогноз на ближайшую неделю. Как говорят специалисты, после прохождения холодных атмосферных фронтов республика оказалась в зоне относительной прохлады.

Начавшиеся выходные погода по-прежнему будет неустойчивой. Днем не исключены кратковременные дожди, грозы, в воскресенье местами ливни, максимальные температуры воздуха не превысят +20,+25℃.

Все изменится в первые дня рабочей недели, 11 и 12 июля. С разворотом атмосферных потоков на южные и юго-восточные в республику вернется жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы вновь будет достигать отметок +30,+32℃.

При этом, учитывая увеличение влажности после прошедших дождей, такая температура будет создавать ощущение духоты. Лишь ветер с Онежского озера будет немного охлаждать Петрозаводск.