Стало известно, когда в Карелию вернется тепло

Синоптики рассказали, где в Карелии будет теплее всего и когда можно будет искупаться.

Как «Столице на Онего» рассказали в Гидрометцентре республики, уже с завтрашнего дня, 11 июля, в Карелию начнет возвращаться обычная для июля теплая погода.

Интересно, что теплее всего в ближайшие дни станет на севере республики, где сейчас ожидаются ночные заморозки. Уже на этой неделе температура там может подняться до +25°С. На остальной территории Карелии днем температура будет колебаться от +17°С до +22°С.

Впрочем, устойчиво ясной погоды ждать не стоит — на смену короткому влиянию антициклона с юго-востока подойдет новый циклон, который принесет в республику осадки. Однако так серьезно температура понижаться уже не будет, оставаясь в пределах июльской нормы.

Наконец, хотя синоптики и не обещают устойчиво жаркой погоды, во второй половине месяца возможны отдельные жаркие дни, когда жители Карелии смогут, наконец, искупаться.