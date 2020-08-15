890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Творческая мастерская" представит спектакль для людей трудного возраста 3
15.08.2020 16:30
Дорожники бросили трассу после вспышки коронавируса в поселке Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 12:29
За сутки 11 человек с пневмонией попали в больницы Карелии
Сегодня 08:36
За сутки в России выявили около 5 тысяч новых случаев коронавируса
Сегодня 11:28
Глава Карелии оценил четвертый фестиваль Ruskeala Symphony 2
Сегодня 08:45
В Карелии мужчина душил жену на глазах детей в годовщину свадьбы 1
Сегодня 11:05

Стало известно, когда вернется летняя жара

Новости. Общество
16:08, 16 Августа 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Погода в центре европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа.

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но по ночам из-за северного ветра будет холодно — от восьми до 13 градусов. Обычно такие ночные температуры бывают уже в сентябре, добавил Вильфанд.

Со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем воздух будет прогреваться до 24-26 градусов, а в отдельные дни — и до 28.

Ранее МЧС предупредил об усилении ветра в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»