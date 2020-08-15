Стало известно, когда вернется летняя жара

Погода в центре европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа.

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но по ночам из-за северного ветра будет холодно — от восьми до 13 градусов. Обычно такие ночные температуры бывают уже в сентябре, добавил Вильфанд.

Со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем воздух будет прогреваться до 24-26 градусов, а в отдельные дни — и до 28.

Ранее МЧС предупредил об усилении ветра в Карелии.