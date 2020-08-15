МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

Сильный ветер ожидается сегодня в пяти районах республики.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 16 августа, с 11 до 14 часов местами по северным районам республики ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.