Стало известно, когда военные получат единовременные выплаты

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты.
Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства. Об этом информирует РИА Новости.
Эти средства Минфин вчера направил федеральным органам власти.
Военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по десять тысяч рублей, действующим военнослужащим и силовикам — по 15.
Пособие полагается и остальным пенсионерам. По словам Голиковой, вчера по десять тысяч на карты получили 30,2 миллиона россиян. Общая сумма составила 302 миллиарда рублей.
Всего государство поддержит около 45 миллионов человек.
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