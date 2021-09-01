Стало известно, когда военные получат единовременные выплаты

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты.

Адресаты единовременных выплат начнут получать деньги на следующей неделе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства. Об этом информирует РИА Новости.

Эти средства Минфин вчера направил федеральным органам власти.

Военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по десять тысяч рублей, действующим военнослужащим и силовикам — по 15.

Пособие полагается и остальным пенсионерам. По словам Голиковой, вчера по десять тысяч на карты получили 30,2 миллиона россиян. Общая сумма составила 302 миллиарда рублей.

Всего государство поддержит около 45 миллионов человек.