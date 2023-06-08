Стало известно, когда все три вокзала в Петрозаводске сделают доступными для инвалидов

В администрации Петрозаводска прошло заседание городского координационного совета по делам инвалидов, сообщили в мэрии.

В среду, 7 июня, в администрации Петрозаводска прошло заседание координационного совета по делам инвалидов.



В частности, участники заседания обсудили реконструкцию зданий железнодорожного вокзала, автовокзала и водного вокзала (кассовый павильон на причале №4).



В качестве консультантов привлекли представителей общественных организаций инвалидов Карелии. Это позволит привести объекты в соответствие с критериями доступной среды к окончанию ремонтных работ. Завершить их планируют в конце 2023 года, заверили в мэрии.



Кроме того, на встрече говорили о безопасном передвижении инвалидов в Петрозаводске. В мэрии отметили, что жители города нередко оставляют свой транспорт в местах, отведенных для стоянки машин инвалидов.



Так, с начала 2023 года к административной ответственности за это нарушение привлекли 218 лиц, с дворовых территорий на штрафстоянку вывезли 150 автомобилей. С представителем ГИБДД обсудили вопрос, касающийся фотофиксации правонарушений.



Члены совета предложили увеличить количество парковочных мест для инвалидов у социально значимых объектов. Обсуждался список таких мест и возможность установки знаков.