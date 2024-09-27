здоровье работа экология
реклама на сайте
Всероссийский день бега «Кросс нации» в Петрозаводске прошёл при поддержке строительной компании «Баренц Групп»
27.09.2024 13:20
Съемки нового фильма начали в Карелии
19.09.2024 06:50
Собор в Петрозаводске зазвучал по-новому
22.09.2024 13:53

Стало известно, когда завершится капитальный ремонт в детской школе искусств в Суоярви

Новости. Общество
14:05, 30 Сентября 2024
фото: Законодательное Собрание РК

Новости партнеров

Татьяна Тишкова посетила историческое здание учреждения, обновление которого близится к завершению.

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова в ходе рабочей поездки в Суоярви посетила Детскую школу искусств, где близится к завершению капитальный ремонт.

Обновить историческое здание, которому почти 90 лет, помог нацпроект «Культура». На объекте завершили основные работы: обновили фасад, стены и кровлю, а также полы, перегородки, электропроводку и инженерные коммуникации, рассказал подрядчик Антон Лебедев.

Он отметил, что важной задачей стало сохранение первоначального облика и архитектурных особенностей здания — объекта культурного наследия.

Сохранили все подоконники, размеры окон и дверей, оставили печку. Также сохранили уникальную систему вентиляции. Гараж был в аварийном состоянии — сделали новый по тем же размерам

— поделился специалист.

По его словам, объект будет готов к эксплуатации уже к концу ноября — после установки новых радиаторов отопления и проведения косметических работ.

Татьяна Тишкова отметила, что реновация Детской школы искусств — это действительно знаковое событие для Суоярви, которое позволит повысить качество образования в сфере культуры и искусства, создаст благоприятные условия и откроет новые возможности для творческого развития детей.

В школе много небольших помещений, в них обеспечена прекрасная звукоизоляция, что позволит детям заниматься на разных музыкальных инструментах, не мешая друг другу. В новом просторном и светлом актовом зале можно проводить различные мероприятия, концерты, выставки. Очень важно, что после ремонта школа станет доступной для маломобильных ребят

— поделилась парламентарий, отметив также возможность использования смотровой площадки на крыше, откуда открывается панорамный вид на город и окрестности.

Как напомнили в Законодательном Собрании, Детская школа искусств в Суоярви существует с 1959 года. Более 600 учащихся занимаются на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях. Капитальный ремонт в учреждении начался в марте 2024 года в рамках нацпроекта «Культура». Контроль над производством работ ведет региональное Управление по охране объектов культурного наследия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.09.2024, 12:10
В пограничных с Россией районах Финляндии начались помехи в спутниковой навигации
23.09.2024, 22:00
Любимый курорт богачей стал очень популярен у россиян
23.09.2024, 00:10
Диетологи рассказали, что мгновенно отбивает тягу к сладкому
24.09.2024, 22:00
В России принят закон об обязательной компенсации за неиспользованные отгулы
23.09.2024, 17:30
По соседству с Карелией закрывают все фирменные магазины «Великолукского комбината»
23.09.2024, 20:30
Автомобили, ввезенные в Россию по серым схемам, начнут удаленно отключать

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

В Карелии состоялось традиционное закрытие мотосезона
16.09.2024 12:05
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.