Стало известно, когда завершится капитальный ремонт в детской школе искусств в Суоярви

Татьяна Тишкова посетила историческое здание учреждения, обновление которого близится к завершению.

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова в ходе рабочей поездки в Суоярви посетила Детскую школу искусств, где близится к завершению капитальный ремонт.

Обновить историческое здание, которому почти 90 лет, помог нацпроект «Культура». На объекте завершили основные работы: обновили фасад, стены и кровлю, а также полы, перегородки, электропроводку и инженерные коммуникации, рассказал подрядчик Антон Лебедев.

Он отметил, что важной задачей стало сохранение первоначального облика и архитектурных особенностей здания — объекта культурного наследия.

Сохранили все подоконники, размеры окон и дверей, оставили печку. Также сохранили уникальную систему вентиляции. Гараж был в аварийном состоянии — сделали новый по тем же размерам

— поделился специалист.

По его словам, объект будет готов к эксплуатации уже к концу ноября — после установки новых радиаторов отопления и проведения косметических работ.

Татьяна Тишкова отметила, что реновация Детской школы искусств — это действительно знаковое событие для Суоярви, которое позволит повысить качество образования в сфере культуры и искусства, создаст благоприятные условия и откроет новые возможности для творческого развития детей.

В школе много небольших помещений, в них обеспечена прекрасная звукоизоляция, что позволит детям заниматься на разных музыкальных инструментах, не мешая друг другу. В новом просторном и светлом актовом зале можно проводить различные мероприятия, концерты, выставки. Очень важно, что после ремонта школа станет доступной для маломобильных ребят

— поделилась парламентарий, отметив также возможность использования смотровой площадки на крыше, откуда открывается панорамный вид на город и окрестности.

Как напомнили в Законодательном Собрании, Детская школа искусств в Суоярви существует с 1959 года. Более 600 учащихся занимаются на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях. Капитальный ремонт в учреждении начался в марте 2024 года в рамках нацпроекта «Культура». Контроль над производством работ ведет региональное Управление по охране объектов культурного наследия.