Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря

Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 2021 года.

Автоматическая индексация выплат с первого декабря этого года ожидает три категории пенсионеров, пишет РИА Новости. Так, повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.

В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.

Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии.